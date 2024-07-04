Adıyaman\'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor

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Adıyaman'da, kontrolsüz bina yıkımlarına ve moloz dökümlerine karşı zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

6 Şubat 2023 Tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da hasar alan binaların yıkımlarıyla ilgili çalışmalar yapan özel firmalara yönelik Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetim başlatıldı. Yapılan denetimlerde kontrolsüz yıkım ve moloz dökümü gerçekleştirilen firmalara zabıta ekiplerine idari para cezası uygulaması yapılıyor. Zabıta ekiplerinin bu tür konulara karşı denetimlerini devam ettireceklerini söyledi. - ADIYAMAN