Adıyaman'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor

Adıyaman\'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binaların yıkımlarıyla ilgili çalışmalar yapan özel firmalara yönelik denetim başlattı. Kontrolsüz yıkım ve moloz dökümü gerçekleştiren firmalara idari para cezası uygulanıyor.

04.07.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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Adıyaman'da, kontrolsüz bina yıkımlarına ve moloz dökümlerine karşı zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

6 Şubat 2023 Tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da hasar alan binaların yıkımlarıyla ilgili çalışmalar yapan özel firmalara yönelik Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetim başlatıldı. Yapılan denetimlerde kontrolsüz yıkım ve moloz dökümü gerçekleştirilen firmalara zabıta ekiplerine idari para cezası uygulaması yapılıyor. Zabıta ekiplerinin bu tür konulara karşı denetimlerini devam ettireceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kontrolsüz bina yıkımlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika
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