Adıyaman\'da Kütüphaneler Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Adıyaman'da, Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Adıyaman İl Halk Kütüphanesinde 60. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.
Kitapların ve okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla ellerinde döviz taşıyan minik çocuklarla sohbet eden Vali Osman Varol, kütüphaneyi gezerek yeni sergilenen kitapları inceledi.
Vali Varol, bu yıl 60. kutlanan Kütüphaneler Haftasını kutladıklarını ve bu haftanın Adıyaman'a Türkiye'ye kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi daha da artmasını temenni ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN
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