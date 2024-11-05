Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin Protokoller İmzalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin Protokoller İmzalandı

Adıyaman\'da Mesleki Eğitim İçin Protokoller İmzalandı

Adıyaman, mesleki eğitimde öğrencilere destek sağlamak için 5 işletme ile iş birliği protokolü imzaladı.

05.11.2024 17:23
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitimde öğrencilere destek sağlamak amacıyla 5 işletme ile iş birliği protokolü imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve işletme temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle imzalanan protokol sayesinde, öğrenciler eğitimleri boyunca mesleki becerilerini geliştirebilecek, burs ve staj imkanlarından faydalanabilecek ve mezuniyet sonrası iş fırsatlarına sahip olabilecek.

İmzalanan protokol kapsamında, Adıyaman İnşaatçılar Odası ile İnşaat Teknolojileri alanında, ADY Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında, Cendere Orman Ürünleri Mobilya Gıda İnşaat Madencilik A.Ş. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında, Özel Karınca Akademi Anaokulu ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında ve New Ambalaj Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği sağlandı.

İmzalanan işbirliği protokolleriyle ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bir kısmına 10 ay boyunca aylık 500 TL burs verilecek.

Ayrıca, öğrenciler döner sermaye kapsamında işletmelerin verdiği işleri yaparak hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de kazanç elde edecek. 12. Sınıf öğrencileri ise adı geçen işletmelerde staj yapma imkanına sahip olacak. Mezun olduklarında, bu işletmelerde istihdam edilerek mesleki hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları sağlanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin Protokoller İmzalandı - Son Dakika

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