Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir içi ulaşımda hizmet veren minibüs şoförleri, güzergahlarında yolcu taşıdığı belirtilen özel araçlara tepki göstererek yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep etti.

İlçede toplu taşıma hizmeti sunan minibüs esnafı, özel araçların güzergah üzerinde yolcu almasının işlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Artan akaryakıt fiyatları ve araç giderleri nedeniyle zor şartlarda çalıştıklarını belirten şoförler, ücretsiz yolcu taşıyan özel araçların kendileri açısından haksız rekabet oluşturduğunu ifade etti.

Geçimlerini yolcu taşımacılığından sağladıklarını dile getiren minibüsçüler, "Biz her gün yakıt, bakım ve diğer araç giderlerini karşılayarak hizmet veriyoruz. Özel araçların yolcu taşıması işlerimizi düşürüyor. Yetkililerden bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel araçlarla yapılan yolcu taşımacılığının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesini isteyen minibüs şoförleri, kurallara aykırı faaliyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Minibüs esnafı, hem kendi mağduriyetlerinin giderilmesi hem de şehir içi ulaşımda düzenin sağlanması amacıyla yetkililere çağrıda bulundu.