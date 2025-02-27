Adıyaman Tıp Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
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Adıyaman Tıp Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Adıyaman Tıp Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Adıyaman Üniversitesi'nde 1. sınıf tıp öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

27.02.2025 18:12
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Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış, Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Erdal Yavuz, üniversitemiz akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise Önlük Giyme Töreninde yaptığı konuşmada tıp eğitiminin disiplin, özveri ve insan sevgisi gerektirdiğini vurgulayarak "Hekimlik sadece bir meslek değil aynı zamanda sorumluluk, etik değerler ve insanlığa hizmetin simgesidir. Bugün meslek yolculuğuna adım atan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğretim üyeleri, tıp fakültesine yeni başlayan 215 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Keleş, Eğitim, Sağlık, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Tıp Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika

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