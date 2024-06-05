Adıyaman Üniversitesi Hizmet Binaları İçin Protokol İmzalandı

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Adıyaman Üniversitesinin 2024 yılı yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 72 daireden oluşan lojman binalarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmasına ilişkin hazırlanan protokolün imzaları atıldı.

Adıyaman Üniversitesi'nin hizmet binalarının inşa edilmesi için Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk arasında protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak imzalanan protokolün Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 12 bin metrekare olacağı, 2024 yılı yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının 17 bin metrekare olacağı, personel lojmanlarının ise 72 daireden oluşacağı bildirildi.

Morfoloji binasının hizmete açılması ile eğitim gören öğrenciler için teorik tıp eğitiminin yanı sıra pratik eğitim için de uygun ortam sağlanmış olacak. Hastane binasının teslimi ile Adıyaman ve bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak.

Personel lojmanlarının yapılması ile özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından evi ağır hasar alan üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarının barınma konusundaki problemi çözülmüş olacak.

Prof. Dr. Keleş, "Adıyaman Üniversitesi olarak şehrimizin kalkınması için üzerimize düşeni layığıyla yapmaya devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün İlimiz ve Üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyor, büyük destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ve kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, imzaladığımız protokolün kabulü sürecinde kıymetli katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN