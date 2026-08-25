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ADÜ'ye Erasmus+ Hibesi

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ADÜ, 'Sportalk' projesiyle spor iletişimi ve fair play için 15,7 bin avro hibe aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz'ün yürütücülüğünü üstlendiği 'Sportalk: Spor İletişimi ve Fair Play Diyaloğu' başlıklı çalışma, Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Spor Alanında Personel Hareketliliği 2026 1. Dönem (R1) kapsamında 15 bin 680 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Spor iletişimi ve fair play kültürünü uluslararası öğrenme deneyimiyle ele alan Sportalk kapsamında, katılımcıların Avrupa'daki iyi uygulamaları yerinde incelemeleri ve mesleki deneyim kazanmaları sağlanacak. Hareketlilik faaliyetleri, İspanya'nın Madrid kentinde, İspanya Triatlon Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çok branşlı spor yapısı, sporcu ve antrenör gelişimi, organizasyonel iletişim ve fair play alanlarındaki kurumsal deneyimiyle İspanya Triatlon Federasyonu, katılımcılara sporun iletişim, etik değerler ve kültürlerarası etkileşim boyutlarını uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı sunacak.

Madrid'de gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda edinilen bilgi ve deneyimlerin, ADÜ ve diğer paydaşların iş birliğiyle Türkiye'deki spor kurumları ve personeline aktarılması planlanıyor. Böylece Avrupa'daki başarılı uygulamaların Türkiye'deki spor ortamlarına uyarlanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Spor iletişimi, fair play ve mesleki gelişim odağında yürütülen çalışma; farklı üniversitelerden akademisyenler ile spor alanında görev yapan profesyonelleri bir araya getiriyor. ADÜ'yü Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz, Prof. Dr. Kürşat Karacabey ve Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi ve antrenör Buket Pelin Uzun temsil ediyor.

Ekipte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Nihal Yurtseven ve Arş. Gör. Dr. Ali Kaya; Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez; Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden Doç. Dr. Ezgi Samar; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Dr. Hande Köse ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nilay Kantar da yer alıyor.

Çalışmanın, ADÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna ve Spor Bilimleri Fakültesinin uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Öğretim Üyemizi ve çalışma ekibinde yer alan akademisyen ve spor paydaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'ye Erasmus+ Hibesi - Son Dakika

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