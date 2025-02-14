AFAD, Anaokulunda Deprem Eğitimi Verdi

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AFAD Aydın İl Müdürlüğü Efeler ilçesindeki özel bir anaokulunda, deprem durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü Efeler ilçesindeki özel bir anaokulunda deprem güvenliği eğitimi düzenledi. Minik öğrenciler ve öğretmenleri bir araya gelen AFAD personelleri, çocuklara ve öğretmenlere deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim kapsamında afet güvenliği hakkında temel bilgiler verilirken, deprem sırasında yapılması gereken doğru hareketler ve güvenli alanlar hakkında tatbikat yaptırıldı.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Saygı temelli bir iletişim, çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve öğrenmeye olan motivasyonlarını artırır. Çocuklarımızı önemsiyor, afetlere karşı bilinçlendiriyoruz" denildi. - AYDIN