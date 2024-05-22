Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı

Afyonkarahisar\'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezan Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' yarışmasının birincileri Mehmet Hondi, Mehmet Bal ve Serkan Akbaş oldu.

22.05.2024 10:54
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Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezan Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' yarışmasının birincileri açıklandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamak amacıyla din görevlileri arasında yarışma düzenledi. 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezan Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' başlıkları altında düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Mehmet Hondi, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Mehmet Bal, Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması'nda Serkan Akbaş birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Serkan Akbaş, Mehmet Bal, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı - Son Dakika
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