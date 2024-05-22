Afyonkarahisar\'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı

Yerel

Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezan Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' yarışmasının birincileri açıklandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamak amacıyla din görevlileri arasında yarışma düzenledi. 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezan Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' başlıkları altında düzenlenen yarışmanın birincileri açıklandı. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Mehmet Hondi, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Mehmet Bal, Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması'nda Serkan Akbaş birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR