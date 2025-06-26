Afyonkarahisar\'da El Emeği Ürünler Satışta

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler, yaz boyunca Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda satılacak.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada ürünlerin büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından üretildiğini ifade etti. Sünnetci, "Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde Halk Eğitim Merkezlerimizde üretilen el emeği göz nuru ürünler, yaz boyunca Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlarımızla buluşuyor. Kadınlarımızın ve kursiyerlerimizin hazırladığı; takıdan tekstile, ahşap süs eşyalarından yöresel el sanatlarına kadar birçok alandaki ürünler, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına imkan sunuyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR