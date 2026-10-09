Afyonkarahisar Dazkırı'da hayvan nakli araçları bulaşıcı hastalığa karşı denetlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Dazkırı'da hayvan nakli araçları bulaşıcı hastalığa karşı denetlendi

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Afyonkarahisar Dazkırı\'da hayvan nakli araçları bulaşıcı hastalığa karşı denetlendi
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Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, canlı hayvan nakli araçlarına yönelik yol kontrolü ve denetim yaptı. Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için belge, kayıt ve nakil şartları incelendi; il genelinde denetimler sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde canlı hayvan nakli gerçekleştiren araçlara yönelik yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, hayvan sevklerine ilişkin belge ve kayıtlar ile nakil şartları incelendi.

Hayvan hareketlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, hayvan refahının korunması ve güvenli naklin sağlanması amacıyla il genelinde kontrol ve denetim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
DazkırıGüncelYerelAfyonTarımÇevreSon Dakika

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