Afyonkarahisar Evciler'de hayvancılık işletmelerinde süt kalitesi denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvancılık işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler, tankların durumunu ve çiğ sütün muhafaza koşullarını kontrol ederek süt kalitesinin korunmasına yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvancılık işletmelerine yönelik denetim yapıldı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tankların genel durumu ve kullanım koşulları yerinde incelenirken, çiğ sütün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve süt kalitesinin korunmasına yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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