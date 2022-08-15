Afyonkarahisar'da camiler arası futbol turnuvası nefes kesti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da camiler arası futbol turnuvası nefes kesti

15.08.2022 15:18
Afyonkarahisar'da camiler arası futbol turnuvası nefes kesti

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kuran Kursu Öğrencileri Futbol Turnuvasında' zafere Mehmet Akif Ersoy Camii öğrencileri ulaştı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kuran Kursu Öğrencileri Futbol Turnuvasında' zafere Mehmet Akif Ersoy Camii öğrencileri ulaştı.

12 Temmuz'da başlayan Yaz Kur'an Kursları camiler arası futbol turnuvasında futbol heyecanı final mücadelesiyle sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan futbol turnuvasında final mücadelesinde Bahçelievler Camiini mağlup eden Mehmet Akif Ersoy Camii öğrencileri zafere ulaşan taraf oldu.

Ertaş Spor Tesislerinde düzenlenen final maçını, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı da izledi. Mehmet Akif Ersoy Camii'nin final maçında Bahçelievler Camiini mağlup ederek şampiyon olduğu turnuva sonrası gerçekleşen ödül töreninde konuşan Müftü Kazancı, futbol turnuvası gerçekleştirilmesindeki amaçlarının, öğrenciler arasındaki dostluk ve kaynaşmayı pekiştirmek, öğrencileri olumsuz ortamlardan uzaklaştırarak birbirleriyle daha çok vakit geçirmelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Müftü Kazancı ayrıca ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim ederek, turnuvaya katılan tüm öğrencilere ve seyircilere ikramlarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi
Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Karahisar, gençlik, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da camiler arası futbol turnuvası nefes kesti - Son Dakika

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