Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İOKBS Sınavı İçin Mesai Yapacak

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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) dolayısıyla kurumun 21 Nisan 2024 Pazar günü mesai yapacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İOKBS sınavı dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için mesai yapılacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"İOKBS katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir. MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 21 Nisan 2024 Pazar günü 07.30-12.30 saatleri arasında Müdürlüğümüze bağlı bulunan 18 ilçe nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır." - AFYONKARAHİSAR