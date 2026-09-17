Afyonkarahisar Sultandağı ile Çay'da TİGEM kaynaklı hayvanlara saha kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sultandağı ile Çay'da TİGEM kaynaklı hayvanlara saha kontrolü yapıldı

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Afyonkarahisar Sultandağı ile Çay\'da TİGEM kaynaklı hayvanlara saha kontrolü yapıldı
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Afyonkarahisar'da Kırsalda Bereket Büyükbaş Hayvancılık Destek Programı kapsamında TİGEM işletmelerinden hayvan alan yetiştiricilerin işletmelerinde tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Kırsalda Bereket Büyükbaş Hayvancılık Destek Programı kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden hayvan alan yetiştiricilerin işletmelerinde tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, program çerçevesinde Sultandağı ve Çay ilçelerinde faaliyet gösteren yetiştiricilerin işletmeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında, program kapsamında temin edilen hayvanların tespitleri yapılarak gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Kırsal üretimin güçlendirilmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ve saha kontrollerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüSultandağıAfyonYerelÇaySon Dakika

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