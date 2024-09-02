AİÇÜ Ev Sahipliğinde Uluslararası Matematik Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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AİÇÜ Ev Sahipliğinde Uluslararası Matematik Sempozyumu Başladı

AİÇÜ Ev Sahipliğinde Uluslararası Matematik Sempozyumu Başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) de paydaşları arasında yer aldığı 12 farklı üniversite ve TÜBİTAK tarafından desteklenen '3. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu' (ISCDFAMS-2024) başladı. Sempozyum, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

02.09.2024 16:18
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) de paydaşları arasında yer aldığı 12 farklı üniversite ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "3. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" (ISCDFAMS-2024) başladı.

Yüz yüze ve çevrimiçi (online) gerçekleştirilen sempozyumun açılış programında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi AİÇÜ'nün de önemli rol oynayacağını vurgulayarak, "Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için üniversitemiz her yıl en az iki uluslararası kongre düzenlemektedir. Bunlara ilaveten birçok sempozyuma da destek vermektedir" dedi.

AİÇÜ Matematik Bölümünün genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu ve matematik alanında önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Matematik Bölümümüz her yıl gerek ülkemizde gerekse de dünyada tanınan bir bölüm olma yolunda önemli mesafeler kat etti. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora programı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tübitak projeleriyle, bilimsel yayınlarıyla matematik alanına önemli katkılar yapan bölümümüz, Türkiye ve dünyadaki sıralamalarda yükselerek yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

Günümüzde sanayileşme ve küreselleşme olgusu ile insanlığın görülmemiş bir hızla yeni teknolojik gelişmelerle nanoteknoloji çağının da ötesinde Kuantum işleme destekli Yapay Zeka dönemine gelmiş olmasının yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, bir Fizikçi olarak Matematiği bilimin kraliçesi ve fiziğin şiirsel dili olarak betimlediğini ve tüm bu gelişmelerde matematik biliminin önemli bir katkısının olduğunu söyledi.

ISCDFAMS'ın bilim insanlarının ve genç araştırmacıların hem teorik hem de uygulamalı matematik ve mühendislik bilimlerindeki son gelişmeleri tartışmaları için ideal bir akademik ortam sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, sempozyumda alanında yetkin birçok davetli konuşmacının yanı sıra 100'den fazla bilim insanının sunum gerçekleştireceğini belirtti.

ISCDFAMS ile farklı üniversitelerden bilim insanlarının bir araya gelerek, iş birliği ve birlikte çalışma olanaklarının değerlendirilmesinin ve alanında saygın bilim insanlarının genç araştırmacılarla buluşturulmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karabulut, "Ümit ediyorum ki bu güzel bilimsel etkinliğimizin sonucunda bilimsel, teknolojik ve toplumsal katkı alanında yararlı sonuçlar elde edilecektir. Sunulacak tebliğler ile aynı alanda çalışan araştırmacılar güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak, ayrıca etkin ve verimli tartışma ortamı eşliğinde bilgi alışverişi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut, sempozyumun gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Üniversite Rektörlerine, TÜBİTAK'a, Sempozyum Düzenleme Kuruluna ve sempozyumda tebliğ sunacak araştırmacılara teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AİÇÜ Ev Sahipliğinde Uluslararası Matematik Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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