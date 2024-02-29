Ağrı Valisi Mustafa Koç, bağımlılıkla mücadele, acil çağrı ve toprak koruma konularında toplantılar gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele, acil çağrı ve toprak koruma konularında toplantılar gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Koç başkanlığında, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla, "Bağımlılıkla Mücadele Üst Komisyon Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede gelinen nokta, yürütülen çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Vali Koç, bağımlılıkla mücadelede her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadele, sadece bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı bağımlılıktan korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Vali Koç ayrıca, ilgili kurum yetkilileriyle birlikte, vatandaşlara acil çağrı hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla, "112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısını da yaptı. Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları, istatistikleri, karşılaşılan aksaklıklar ve iyileştirme önerileri ele alındı. Vali Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşların hayatını kurtaran önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Acil çağrı merkezimiz, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın acil durumlarda 112'yi arayarak yardım talep etmeleri halinde, ilgili kurumlarımız en kısa sürede müdahale etmektedir. Bu hizmetin daha verimli ve etkin olması için kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması çok önemlidir." diye konuştu.
Vali Koç, son olarak ilgili kurum yetkilileriyle birlikte, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik hususların ele alındığı, "Toprak Koruma Kurulu Komisyon Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, toprak koruma projeleri, erozyonla mücadele çalışmaları, tarımsal desteklemeler, sulama yatırımları ve toprak analizleri gibi konular görüşüldü. Vali Koç, toprak korumanın tarımın ve çevrenin geleceği için hayati bir önem taşıdığını ifade ederek, "Toprağımız, en değerli varlığımızdır. Toprağımızı korumak, geliştirmek ve verimli kullanmak için her türlü tedbiri almalıyız. Bu konuda ilgili kurumlarımızın yaptığı çalışmaları takdir ediyor ve destekliyorum." şeklinde konuştu. - AĞRI
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