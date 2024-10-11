Ahlatlı Engelliler İstanbul'u Gezdi - Son Dakika
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Yerel

Ahlatlı Engelliler İstanbul'u Gezdi

Ahlat'tan 30 engelli ve aileleri, İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret etti ve boğaz turu yaptı.

11.10.2024 22:09
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Ahlatlı engelliler İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde ilçedeki engelliler ve aileleri İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ahlat Kaymakamlığı ortaklığında "Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme Projesi" ile İstanbul'a giden ilçedeki engelliler ve aileleri; gezi kapsamında Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Akvaryum ve vapurla İstanbul gezisi yaptı. Gezi boyunca keyifli anlar yaşayan engelliler, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını görme imkanı bulurken, vapurla boğaz turu yapmanın keyfini yaşadı.

Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme' projesi kapsamında İstanbul gezisi yaptık. Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 30 engelli ve aileleri ile birlikte Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Akvaryum ve çok güzel bir vapur gezisiyle muhteşem bir anı biriktirdik. Bu konuda bizlere destek olan Ahlat Kaymakamımız Batuhan Bingöl'e, Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibine, İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan AHLAT-İSDER Başkanı Adnan Ayber'e, yönetim kuruluna ve bütün ekibine engelli aileleri adına çok teşekkür ederim" dedi.

Geziye katılan engelliler ve aileleri de, güzel bir İstanbul gezisiyle hem tarihi ve turistik mekanları gezdiklerini hem de kaynaşma fırsatı bulduklarını belirterek, bu olanağı kendilerine sağlayanlara teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlatlı Engelliler İstanbul'u Gezdi - Son Dakika

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