Ahlatlı şehitler anıldı - Son Dakika
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Ahlatlı şehitler anıldı

Ahlatlı şehitler anıldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

24.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:23
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Anma programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, bazı kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret ederek, şehit aileleri ile bir araya geldi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlatlı şehitler anıldı - Son Dakika


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