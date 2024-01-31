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Ahmet Aras'a coşkulu karşılama

Aras'a memleketi Bodrum'da yoğun ilgi

MUĞLA - CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı.

Akşam saatlerinde Ankara'dan Milas - Bodrum Havalimanı'na inen Ahmet Aras, burada partililer, vatandaşlar ve Bodrumspor taraftarları tarafından karşılandı. Burada tebrikleri kabul eden Ahmet Aras ve beraberindekiler, konvoy eşliğinde Bodrum'a geldi.

Belediye Meydanı'nda kurulan platform önünde toplanan çok sayıda Bodrumlu ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları ile şarkılar söyledi.

Konvoy meydana girdiğinde Bodrumspor taraftarları tarafından yeşil meşaleler yakıldı. Araçtan inen Aras, yoğun ilgi arasında alana yürüdü, tebrikleri kabul etti.

Karşılama törenine CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, İl Başkanı Zekican Balcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla'daki ilçe belediye başkan adayları da yer aldı.

Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Aras, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

"2019 yılında bu yolculuğa çıktığımızda aşamalardan geçtik, yarış yaptık, arkadaşlarımızla tatlı bir rekabet içerisinde, sizlerin teveccühü ile partimin takdiri ile Bodrum Belediye Başkan oldum. 5 yılda çok çalıştım, yaşamadığımız sıkıntı kalmadı. Salgını, yangını, depremi, ekonomik krizi. Buna rağmen ekip arkadaşlarımla, belediyedeki canım kardeşlerimle çok çalıştık, Bodrumlunun hizmetinde olduk. Bu 5 yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama bu sefer başka bir pozisyonda. Bizden önceki değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa hepsine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bizden önce bu görevi yapan ve bayrağı bize teslim edecek olan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Gürün'e de buradan saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımdan aldığım bayrağı çok daha yükseklere taşıma kararlılığındayım. Hizmeti, Muğla'nın ihtiyacı olan her köşesine eşit, adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan ne etnik kimlik, ne mezhepsel ne de yerli yabancı, Bodrumlu Seydikemerli demeden herkese vereceğiz."

Sözlerinin devamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anan Başkan Aras, "5 yıl içerisinde başımızı öne erdirecek hiçbir şey yapmadım. Ahlakıyla, gururumla, annemden babamdan aldığım terbiye ile sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonra da yine Muğla'nın çocuğu olarak Muğla'ya kanımın son damlasına kadar hizmet etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ahmet Aras ile beraberindekiler Bodrum Belediyesi'nde geçti.