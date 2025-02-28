Aile Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Aile Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı Düzenlendi

Aile Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı Düzenlendi

Aile Yılı kapsamında düzenlenen çalıştayda, aile kurumunun korunması için stratejiler belirlendi.

28.02.2025 16:12
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Aile Yılında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Ailenin Korunması İl Eylem Çalıştayı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, küresel riskler, demografik değişimler, sosyal ve ekonomik dinamikler ile dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aile, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişim gösterdiği, değerlerin aktarıldığı en önemli yapıdır. Günümüzde aileyi tehdit eden küresel riskler, demografik değişimler, sosyal ve ekonomik dinamikler ile dijitalleşme süreci, bizleri yeni çözüm yolları geliştirmeye sevk etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri, aileyi güçlendirmek ve aile bireylerinin yaşam kalitesini artırmaktır. Aile içi dayanışmayı artırarak, aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve bağımlılıklarla mücadelede etkin politikalar üretmek zorundayız. Bu çalıştayın, bilimsel perspektiflerle bizlere yol gösterici olacağına inanıyorum."

Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak aileyi korumaya yönelik projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr. Mevlüt Özben, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" başlıklı sunumuyla aile kurumunun karşı karşıya olduğu riskleri ele aldı. Prof. Dr. Kerem Karabulut, "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" konusunda sosyo-ekonomik faktörlerin aile üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Doç. Dr. Adnan Küçükali, "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" başlıklı konuşmasında sosyal hizmetlerin erişilebilirliğine ve aile dostu çevre planlamalarına vurgu yaptı. Son olarak, Prof. Dr. Derya Öcal, "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi" başlıklı sunumunda teknoloji kullanımının aile yapısı üzerindeki etkilerini ve dijital bağımlılıkla mücadele yöntemlerini paylaştı.

Katılımcıların interaktif katkılarıyla verimli geçen çalıştayda, aile politikalarının güçlendirilmesine yönelik somut öneriler sunuldu. Çalıştay, çözüm odaklı yaklaşımıyla aile yapısının korunmasına yönelik yeni stratejilerin belirlenmesine katkı sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Eğitim, Refah, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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