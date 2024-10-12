Aileler HDP Önünde Nöbete Devam Ediyor

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Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, "aileler dağıtıldı" haberlerine tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Oturma eyleminde olan anneler, "ailelerin dağıtıldı" haberlerine tepki göstererek, nöbete devam edeceklerini vurguladı. Kızı Fadime için oturma eylemine devam eden Hatice Levent (62), " Kütahya'dan 20 saatlik yoldan geliyorum. Evlat derdine 6 senedir buradayım. 10 senedir evladımın peşindeyim. Evladımı almadan peşini bırakmayacağım. Bu çadır kalksa bile şu merdivenlerde oturacağım. Ortaya da dikilsek biz yine buradayız. Kimse buraları kaldıramaz. Biz zaten bitmişiz, kefenimizi cebimize koyduk da geldik" dedi.

Süheyla Demir (49) ise, " Ağrı'dan kızım Hayal Demir (29) için buradayım. Kızım lise 3 sınıfta okuyordu. Kızımı kandırdılar, götürdüler. 10 senedir kızımın yolunu gözlüyorum, ciğerimiz yanıyor. Bazı basın mensupları bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapıyorlar. Çadır bitmiş, çadır kalkacakmış gibi bir şey yazılmış. Yok öyle bir şey. Bu çadırı biz ölünce ancak kaldırırlar. Çadır kalksa bile HDP binası önünde oturacağız. Evlatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu yola canımızı, başımızı koyduk" diye konuştu.

Mevlide Üçdağ (45) da, "Ramazan Üçdağ'ın (26) annesiyim. Medya mensupları çadır kapanmış diye yalan haber yapıyorlar. Hiçbir zaman çadır kapanmadı. Kapansa bile biz oradaki merdivenlerde oturacağız. Hiçbir zaman kalkmayacağız. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olduğu sürece, devletimiz, hepsi arkamızda olduğu sürece kalkmayacağız. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz. Eylemimiz sonuna kadar devam edecek, 6 yıldır devam ediyor. Kanımın son damlasına kadar buradan evladımı almadan ayrılmayacağım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR