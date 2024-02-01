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AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz\'ı ziyaret etti

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Lapseki ilçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Aygün ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kendilerine teşekkür etti.

01.02.2024 12:09
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AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Lapseki ilçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Aygün ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Çanakkale AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve yönetim kurulu, Lapseki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Aygün ve yönetim kurulu ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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