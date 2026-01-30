"Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı Erzurum\'da gerçekleştirildi

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı, Erzurum'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Teşkilat içi dayanışmanın güçlendirilmesi, kadınların siyasetteki rolünün artırılması ve gelecek vizyonunun ortak akılla değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Tarihi Müceldili Konağı'nda gerçekleştirilen çalıştaya; AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve eşi Gülay Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Gaye Zayıf ve Kibar Yüce katıldı.

Öz: "Kadınların güçlü olduğu yerde teşkilat güçlüdür"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, konuşmasında kadın kollarının teşkilat yapısındaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımızın aktif olduğu, söz sahibi olduğu her teşkilat güçlüdür. Kadın kollarımız sahada sadece siyasi değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk da üstlenmektedir. 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, yarınların güçlü Türkiye'sinin temelini oluşturmaktadır" dedi.

Altınok: "Kadın kolları AK Parti'nin sahadaki en güçlü yapısıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise kadın kollarının fedakarca yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, "Kadın kollarımız, AK Parti'nin sahadaki en güçlü ve en çalışkan teşkilat yapılarından biridir. Geçmişten gelen dava bilinciyle, geleceğe emin adımlarla yürüyen bu yapı, partimizin başarısında çok önemli bir yere sahiptir," ifadelerini kullandı.

Sekmen: "Kadınların emeği toplumsal dönüşümün temel gücüdür"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kadınların sosyal ve siyasal hayattaki rolüne dikkat çekerek, "Kadınlarımızın emeği ve fedakarlığı sadece aile yapısını değil, şehirlerin ve toplumun geleceğini de şekillendirmektedir. Yerel yönetimler olarak kadın kollarımızla her zaman güçlü bir iş birliği içerisindeyiz," diye konuştu.

Küçükoğlu: "Kadın kollarımız sahadaki en dinamik gücümüzdür"

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da konuşmasında, "Kadın kollarımız teşkilatımızın sahadaki en dinamik ve etkili yapılarından biridir. Gönülden yapılan her çalışma toplumda karşılık bulmaktadır. Bu çalıştay birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir" dedi.

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ise çalıştayın amacının, geçmişten alınan teşkilat gücünü geleceğe taşımak olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Gaye Zayıf da Erzurum teşkilatının sahadaki enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa ayrıca, AK Parti teşkilatlarında önceki dönemlerde görev yapmış kadın kolları üyeleri ile hali hazırda partinin çeşitli kademelerinde görev yapan tüm kadınlar da katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen program, kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalıştay oturumları ve sağlık taramasıyla sona erdi. - ERZURUM