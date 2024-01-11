 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Esnaf Ziyareti Sırasında Döner Kesip Gazetecilere İkram Etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Esnaf Ziyareti Sırasında Döner Kesip Gazetecilere İkram Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir dönerciye uğrayan Kurum, döner keserek gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar\'da Esnaf Ziyareti Sırasında Döner Kesip Gazetecilere İkram Etti
11.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
Abone Ol

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, AK Parti, Avcılar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Esnaf Ziyareti Sırasında Döner Kesip Gazetecilere İkram Etti - Son Dakika


14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı

Son Dakika
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Esnaf Ziyareti Sırasında Döner Kesip Gazetecilere İkram Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement