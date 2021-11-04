Üye Girişi
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti - Son Dakika

Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti

04.11.2021 15:04
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen Akademi-Sektör Buluşmalarının birincisi, Erzurum'un yerel medya temsilcileri ve İletişim Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen Akademi-Sektör Buluşmalarının birincisi, Erzurum'un yerel medya temsilcileri ve İletişim Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen ve amacı yerel medyayla iletişim Fakültesi arasındaki bağı güçlendirmek olan Akademi - Sektör Buluşmaları paneline Erzurum'un yerel medyasında görev yapan gazeteciler Kadir Sabuncuoğlu ve Sevda Güneş ile İletişim Fakültesi Gazetecilik Bolümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Temiztürk, Prof. Dr. Hüseyin Köse ve Doç. Dr. Besim Yıldırım panelist olarak katıldı.

Erzurum yerel medyasının sorunları, beklentileri ve fırsatlarının konuşulduğu panelde gazeteciler, özellikle yoğun katılım sağlayan Gazetecilik Bölümü öğrencilerine bilgi ve tecrübelerini aktardılar.

Gazetecilik hayatına başlama serüvenlerini anlatan konuklar, yerel medyada görev yapmanın zorluk ve avantajlarından bahsederek bu mesleğin bir gönül işi olduğunu ve topluma hizmet noktasında ise önemli bir misyonu üstlendiğini söylediler.

Gazetecilik Bolümü Öğretim Üyeleri ise geçmişten günümüze Erzurum medyasını ele alarak bu alanda birçok değişim yaşandığını, günümüz gazeteciliğinin artık daha çok elektronik ortamdan yapıldığına belirterek, Gazetecilik Bölümünün Erzurum yerel medyası ile daima iletişim halinde olduğuna vurgu yaptılar.

Gazetecilik mesleğine başlama noktasında yerel medyanın önemine değinen akademisyenler, gazetecilik eğitiminde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim alanı olan yerel medyanın da bu işin arka bahçesi olduğunu belirttiler.

Sohbet havasında devam eden panel daha sonra karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi. - ERZURUM

Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti

geri dönüşüm, Üniversite, Erzurum, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi 14:53 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir 14:19 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 13:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:59
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak         
11:48
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Akademi sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement