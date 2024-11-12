Akbelen Ormanı Mücadelesinde Beraat

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı nöbet tutan Ahmet Tatar ve ikizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Ormanı işgal ve ormandan faydalanma" suçuyla açılan davada beraat etti.

Milas'a bağlı İkizköy Mahallesi'nde bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına, bölge halkının karşı koyması davayla sonuçlandı.

Şirketlerin 780 dönümlük arazideki ağaçları kesmemesi için bölge halkı ve çevre savunucuları bölgede nöbet başlatmışlardı. Ormanı savunurken darp edilen Ahmet Tatar ve ikizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'a "Ormanı işgal ve ormandan faydalanma" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Milas 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Tatar ve Işık'ın beraatına karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanıklar Ahmet Tatar ve Nejla Işık hakkında orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçunu işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talebi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla sanıkların üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi" denildi.

"Vatanımız için mücadeleye devam edeceğiz"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat İpek Sarıca, "2005'ten beri uygulanmayan bir kararın neticesinde, iki insan bugün yargılandı ve beraat aldı. Yıllarca kar edecek diye orada zarar ziyan yapan, orada insanların hayatlarına kasteden şirket yüzünden bugün iki insan yargılandı ve biz kararı aldık çok mutluyuz" dedi.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise "Ortada bir suç yoktu zaten. Bana göre bizim şu an burada olmamız da bir ayıptır. Tek amacımız, tek derdimiz vardı beş senedir haykırdığımız gibi; köylerimiz yaşasın, ormanlarımız yaşasın, zeytin ağaçlarımız yaşasın, insanca yaşam sürmek içindi bu mücadele. Bu mücadeleyi bitirmek için, bizleri yıldırmak için hakkımızda açılan davayı kabul etmedik, üzerimize atıldı suçlamayı kabul etmedik, beraatimiz verildi. Tüm mücadelelere selam olsun. Şu anda Türkiye için verdiğimiz bir mücadeledir. Yaşasın Akbelen, Yaşasın onurlu mücadelemiz. Köylerimiz için vatanımız için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.