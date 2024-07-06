Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlarla birebir temas kurarak şehirdeki güncel konuları masaya yatırıyor

Yerel

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin sokaklarında vatandaşlarla birebir temas kurarak şehirdeki güncel konuları masaya yatırıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ziyaretlerinin ve sokakta yapılan buluşmaların belediye hizmetlerinin planlanması sürecinde büyük bir rol oynadığını belirtti. Halkla doğrudan temas halinde olmanın, şehir yönetiminde şeffaflığı ve katılımcılığı artırdığını ifade eden Başkan Dinçer, vatandaşların günlük yaşamlarına dokunan konuların çözümü için sürekli olarak saha çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Esnaf ziyaretleri ve sokakta yapılan buluşmalar, belediye olarak halkımızın gerçek ihtiyaçlarını anlamamızı sağlıyor. Bu doğrudan temaslar, belediye hizmetlerinin nasıl daha etkin ve vatandaş odaklı hale gelebileceğine dair bize önemli ipuçları veriyor. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyen her konuda onların sesini duymak ve çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Dinçer, şehrin her bölgesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, yerel yönetimin şeffaf bir şekilde işlemesine katkı sağladığını ve vatandaşların beklentilerini doğru yönlendirdiğini belirterek, belediye olarak açık ve erişilebilir bir iletişim politikası izleyerek, vatandaşların katılımını ve desteğini her zaman önemsediklerini vurguladı. - AKSARAY