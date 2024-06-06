Aksaray'da Otizmli Çocuğun Darp Edilmesi Soruşturması İlerlemiyor - Son Dakika
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Aksaray'da Otizmli Çocuğun Darp Edilmesi Soruşturması İlerlemiyor

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CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray'da otizmli çocuğun darp edilmesiyle ilgili soruşturmanın hiçbir ilerleme kaydetmediğini belirtti. Ertürk, yetkilileri sorumluları bulup cezalarını vermeye çağırdı. Aksaray CHP İl örgütü ise soruşturmanın akıbeti hakkında hiçbir bilgi alamadıklarını ve duruma tepki gösterdiklerini açıkladı.

06.06.2024 18:25
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, iki hafta önce Aksaray'da otizmli çocuğun darrp edilmesiyle ilgili soruşturmasında hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Bir tweet atanı bir gecede tespit edip evinden gözaltına almayı bilen devlet yetkililerimiz, böylesine özel bir durumda hala soruşturmayı sonuçlandıramamışlar. Bu olay özel çocuğu olan birçok Aksaraylı aileyi tedirgin etmiştir. Aileler, çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda endişe yaşamaktadır. Bu tedirginliği ortadan kaldırmanın yolu, bir an önce sorumluları bulup cezalarını vermektir" dedi.

Aksaray'da Özel Eğitim Uygulama Okulu Otizm 5. sınıf öğrenci Tahir E., geçen ay darp edilmişti. CHP İl örgütü, geçen süre zarfı içerisinde Aksaray Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi alınamadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP İl Başkanı Bilal Özdemir ve parti üyeleri katıldı.

"Gelinen aşamada hiçbir işlem yapılmadığını görüyoruz"

Bilal Özdemir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrendiğimize göre olayın meydana geldiği gün ders arasında küçük Tahir'in yüzündeki tokat izini fark eden hostes hanım, çocuğun fotoğrafını çekerek babasına gönderiyor. Babası olayı duyduktan sonra hem Cumhuriyet savcılığına hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunuyor. Gelen aşamada hiçbir işlem yapılmadığını, yoğun şüphesi olan insanların soruşturma bitene kadar geçici olarak görevden alınması gerekmesine rağmen, bu işlemlerin hiçbirinin yapılmadığını görmekteyiz."

"Yetkilileri acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum"

CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aksaray'da 5 sene önce yine özel çocuklarımızla ilgili bir skandal yaşanmıştı. Aksaray, ülke kamuoyunda bu skandalla anılmış ve imajı açısından da kötü bir sınav verilmişti. Buna benzer bir olay yaklaşık 15 gün önce yeniden yaşandı. Biz Aksaray'ın imajının ülke kamuoyunda hep böyle sorunlarla anılmaması için önce yetkililer ne yapıyor konusunu takip ediyoruz. Koruma altında olan bu özel öğrencilerimize nasıl oluyor da vahşice şiddet uygulanıyor, bu muameleyi kınıyorum. Bu konuda yetkilileri acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bir tweet atanı bir gecede tespit edip evinden gözaltına almayı bilen devlet yetkililerimiz, böylesine özel bir durumda hala soruşturmayı sonuçlandıramamışlar. Yine olayın farklı bir boyutu da böyle önemli bir soruşturma yürütülürken soruşturmanın selameti için şüpheliler geçici açığa alınır. Böyle bir tedbire başvurulurdu, maalesef böyle bir durum henüz yapılmamış. Okuldaki kameraların görüntülerine de henüz başvurulmamış.

"Makam odanızı yenilemeyi bırakın, çocuğumuzla ilgilenin"

Maalesef daha vahim bir durum da olayın yaşandığı günden bu yana geçen zaman içerisinde ilin valisi, Milli Eğitim müdürü ya da devleti temsil eden hiçbir yetkili, ne aileye bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuş ne çocuğun tamamen bozulan psikolojisi için bir yardım etme girişiminde bulunmuş. Bu kadar ülke kamuoyunu sarsan olayda makam odanızı yenilemeyi bırakın, gidin bu aile ile uğraşın, çocuğumuzla ilgilenin. En azından annenin ve babanın, hem de o yavrumuzun bozulan psikolojisiyle ilgilenin. Bu kurumda olaya adı karışan yetkilileri ne zaman açığa almayı düşünüyorsunuz? Hala hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edecek misiniz? Bu okuldaki kameralar neden söküldü? Neden bu okullarda çocukları korumak amaçlı kamera takılmıyor? 15 günlük geçen süre içerisinde ifadesi alınan personelin ifadesinin değiştirilmesi yönünde baskılar yapıldığını duyuyoruz, doğru mudur? Bu konu ile ilgili de bir araştırma yapacak mısınız? Böylesine kötü bir olay yaşattığınız aileye bir ziyarette bulunup en azından gönüllerini almak girişiminde bulunmayı düşünüyor musunuz? Son olarak 21 Mayıs'ta yaşanan olayın kamuoyuna yaklaşık bir hafta sonra yansımasında devlet kurumlarımızın bir istismarı var mı? Olayı gizli kapaklı tutmak için bir baskı durumu oluştu mu? Bu sorularımıza yanıt bekliyoruz. Bu olay özel çocuğu olan birçok Aksaraylı aileyi tedirgin etmiştir. Aileler, çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda endişe yaşamaktadır. Bu tedirginliği ortadan kaldırmanın yolu, bir an önce sorumluları bulup cezalarını vermektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Otizmli Çocuğun Darp Edilmesi Soruşturması İlerlemiyor - Son Dakika

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