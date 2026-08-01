Akyaka'da Kıyı İşgali Protesto Edildi - Son Dakika
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Akyaka'da Kıyı İşgali Protesto Edildi

Akyaka\'da Kıyı İşgali Protesto Edildi
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Akyaka'da vatandaşlar, kıyıların işletmelerce işgal edilmesini protesto ederek eylem düzenledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiğini ve ilgili kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmediğini öne sürerek eylem düzenledi. Plaja yürüyen eylemciler, şezlonglarla kapatılan kıyıda havlularını sererek denize girdi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiği iddiasıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Eylemciler, giriş ücreti talep edilen plaja girerek şezlongların arasına havlularını serdi ve denize girerek kıyıların kamusal kullanımına dikkati çekti. Maden İskelesi'nde yapılan basın açıklamasını okuyan Özge Kanat, Gökova'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip, korunması gereken hassas bir ekosistem olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gökova Ekoloji Meclisi olarak bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz, kıyılar hiç kimsenin mülkü değildir; kıyılar halkındır. Bu yalnızca vicdani bir talep değil, Anayasa'nın ve yasaların emridir. Anayasa'nın 43. maddesi, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, deniz ve kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğini açıkça düzenlemektedir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu da kıyıların herkesin eşit, serbest ve ücretsiz kullanımına açık olduğunu; kapatılamayacağını, işgal edilemeyeceğini ve özel ayrıcalıklara konu edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Buna rağmen Akyaka'da kamusal kıyılar masa, sandalye, platform, iskele, çit ve benzeri düzenlemelerle fiilen özel işletmelerin kullanımına bırakılmaktadır. Akçapınar Sahili ve Çınar Plajı'nda giriş ücreti alınmakta, Akyaka Halk Plajı, Maden İskelesi ve Çınar Plajı'nda yüzlerce şezlong kıyıları kaplayarak yurttaşların ücretsiz kullanım hakkını fiilen ortadan kaldırmaktadır.

Yetkililere çağrımızdır, Azmak kıyısındaki tüm kaçak ve hukuka aykırı işgaller kaldırılmalı, yasaya aykırı yapı kayıt belgeleri iptal edilmelidir. Akçapınar Sahili ve Çınar Plajı'ndaki giriş ücreti uygulamaları sonlandırılmalı; hukuka aykırı yapılar kaldırılmalıdır. Akyaka Halk Plajı, Maden İskelesi ve Çınar Plajı'nda kıyıyı kapatan şezlong düzenleri kaldırılarak yeterli kamusal kullanım alanı sağlanmalıdır. Kıyı Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmalı, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin koruma hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyaka'da Kıyı İşgali Protesto Edildi - Son Dakika

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