Alanya\'da Duygusal Trafik Diyaloğu

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog içleri yaktı. Sürücüye evraklarını kontrol ettiği sırada 'Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma' diyen polis memurunun 17 Şubat depreminde eşini ve çocuğunu kaybettiği öğrenildi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu. Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

"Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma"

Erkan Kordon'u durduran polis memuru, 'nasılsın kardeşim' dedikten sonra evrakını aldı. Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken, polis memurunun "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri içleri yaktı. Kordon ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

"Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, "Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda 'ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi" dedi. - ANTALYA