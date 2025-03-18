Alanya'da Duygusal Trafik Diyaloğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Duygusal Trafik Diyaloğu

Alanya\'da Duygusal Trafik Diyaloğu

Trafik polisi, depremde eşini ve çocuğunu kaybettiğini söyleyerek evlat acısı yaşatmama uyarısında bulundu.

18.03.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog içleri yaktı. Sürücüye evraklarını kontrol ettiği sırada 'Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma' diyen polis memurunun 17 Şubat depreminde eşini ve çocuğunu kaybettiği öğrenildi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu. Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

"Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma"

Erkan Kordon'u durduran polis memuru, 'nasılsın kardeşim' dedikten sonra evrakını aldı. Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken, polis memurunun "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri içleri yaktı. Kordon ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

"Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, "Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda 'ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Kültür, Alanya, trafik, Yerel, Yaşam, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Duygusal Trafik Diyaloğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu
Bakan Tunç’tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık’a yanıt: İmralı’nın çağrısında bir şartı yok Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: İmralı'nın çağrısında bir şartı yok
Verem, şiddet daha niceleri İşte Tanyeli’nin acı dolu hayat hikayesi Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Fabrikada işçi kıyımı Önce zam istediler sonrası hüsran Fabrikada işçi kıyımı! Önce zam istediler sonrası hüsran
Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
İş arayanlar oraya akın etti 204 bin 632 kişi iş buldu İş arayanlar oraya akın etti! 204 bin 632 kişi iş buldu

11:59 Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:58 Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
18:49 Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 13:20:03. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Duygusal Trafik Diyaloğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.