"Alanya İçin Bir Fikrim Var" yarışması değerlendirme toplantısı yapıldı

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 'Alanya İçin Bir Fikrim Var' yarışması değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Jüri tarafından 171 projenin değerlendirildiği yarışma sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak.

Alanya Belediyesi, şehirde yaşayan vatandaşların kente bakış açılarını öğrenmek, vatandaşların ne istediğini ölçmek ve Alanya için yapılabilecek olan birçok yeni fikir ve projeyi görmek için bir yarışma düzenledi. Başvuruları 11 Nisan'da başlayan 'Alanya İçin Bir Fikrim Var' yarışmasına toplam 171 proje katıldı. Yarışmanın değerlendirme toplantısı jüri üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Jüriye; Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp başkanlık ederken, Belediye Meclis Üyeleri Emine Çalış, Meliha Aras Erdoğan, Didem Dim Özaltın, Paulina Müftüoğlu, Melike Nazifoğlu ve Alanya Belediyesi'nin birim müdürleri ve amirleri jüride yer aldılar.

İlk 20 proje belirlendi

Seçici kurul üyelerinin değerlendirmesinde ilk etapta 20 proje belirlendi. 20 proje içerisinden ikinci etapta yapılacak değerlendirme sonrası birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve Jüri Özel Ödülü ile Lansman Ödülü verilecek. Yarışmanın kazananları Alanya Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. - ANTALYA