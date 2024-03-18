Alaplı\'da Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Programı Yoğun İlgi Gördü

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kaymakamlık tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma günü çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Kültür Merkezi'inde düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Programa, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Deniz Albay Mustafa Güzel, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Jandarma Komutanı İbrahim Guzgun, Alaplı Ak Parti İlçe Başkanı Altan Güngör, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve protokol üyeleri, öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferi'ni anlatan sunumu izledi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün önlemi belirten konuşmayı yapan Alaplı İmam hatip Lisesi Müdürü Ersin Güler, "57. alaydır Çanakkale. Gurur duyuyor gönlümüz. Vatanımız milletimiz bayrağımız uğruna canlarına feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

Ardından şiirler okunarak, 18 Mart Şehitleri anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim gibi yarışmalarda dereceye girenlere öğrencilere ödülleri verildi. Programın son bölümünde ise İmam hatip lise ile Fen lisesi Okulu öğrencileri, 'Çanakkale Geçilmez' adı altında tiyatro gösterisi yaptı. Yapılan gösteri salondan büyük alkış aldı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK