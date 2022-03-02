Alemdar İmam Hatipliler Derneği'nden Rektör Aktekin'e Ziyaret - Son Dakika
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Alemdar İmam Hatipliler Derneği'nden Rektör Aktekin'e Ziyaret

02.03.2022 15:24
Alemdar İmam Hatipliler Derneği'nden Rektör Aktekin'e Ziyaret

Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Mehmet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Kahraman ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Rektör Aktekin, derneğin yürüttüğü faaliyetlerin kayda değer olduğunu ifade etti. Rektör Aktekin ayrıca üniversite olarak, toplum yararına faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ve iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. - NEVŞEHİR

Alemdar İmam Hatipliler Derneği'nden Rektör Aktekin'e Ziyaret

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Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mehmet Kahraman, Semih Aktekin, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alemdar İmam Hatipliler Derneği'nden Rektör Aktekin'e Ziyaret - Son Dakika


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