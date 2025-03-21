ALKÜ'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrencilere özel durumlu bireyler konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "ALKÜ'de +1 Gün: Haydi, Farkındalıklarımızla +1 Adım Atalım" etkinliği düzenlendi.

ALKÜ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hemşirelik ve Farkındalık Öğrenci topluluklarının iş birliğiyle düzenlenen "ALKÜ'de +1 Gün: Haydi, Farkındalıklarımızla +1 Adım Atalım" etkinliği, üniversite bünyesinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı 27 özel sporcu, 32 ebeveyn ve 3 gönüllü antrenör ziyaret etti.

Rektör Erdoğan özel sporcunun istediğini geri çevirmedi

Ziyaret esnasında, Down sendromu olan özel sporculardan Mustafa Talha Uranlı, ilk şiir kitabı "Ezberim" adlı eserini Rektör Türkdoğan'a hediye etti. Down sendromu olan özel sporculardan Mustafa Talha Uranlı, yazdığı şiir kitabından en sevdiği şiiri Rektör Türkdoğan'dan okumasını istedi. Uranlı'nın isteğini geri çevirmeyen Rektör Türkdoğan, "Ezberim" adlı şiir kitabından bir şiir okudu. Şiiri çok beğendiğini ifade eden Rektör Türkdoğan, özel sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tür farkındalık etkinliklerinin önemine dikkat çekti. Programda ayrıca, Öncü Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaraşır da "Farkındalık" adlı kitabını rektöre sundu.

Renkli etkinlikler düzenlendi

Rektörlük ziyaretinin ardından özel sporcular ile Rektör Türkdoğan, üniversite kampüsünde düzenlenen sanat ve spor temalı etkinliklere katıldı. Gün boyunca renkli ve keyifli anların yaşandığı etkinlikte, spor müsabakaları ve sanatsal aktiviteler ile özel sporcular ve üniversite öğrencileri kaynaşma fırsatı buldu. Birçok programın düzenlendiği yerleşkede Rektör Türkdoğan ile özel durumlu öğrenciler, "El İzi" etkinliğini birlikte gerçekleştirdiler. Etkinliklerden büyük keyif aldığını ifade eden Rektör Türkdoğan, "Bu anlamlı organizasyon sayesinde hem özel sporcular unutulmaz bir gün geçirirken hem de ALKÜ öğrencileri özel durumlu bireyler konusunda farkındalık kazanmış oldu." dedi. Etkinlik, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Hüseyin Er, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Tansu Konca, Öncü Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaraşır, Yansıma Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Fulya Uranlı, Farkındalık Topluluğu Akademik Danışmanı Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Nalbant, Hemşirelik Topluluğu Akademik Danışmanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dr. Özlem Üner, topluluk başkanları, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Öncü Özel Sporcular Spor Kulübü sporcu ve antrenörleri, Yansıma Özel Sporcular Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü'nden özel sporcular ve antrenörler katıldı. - ANTALYA