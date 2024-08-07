Alman Turist Alanya'da Müslüman Oldu - Son Dakika
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Alman Turist Alanya'da Müslüman Oldu

Alman Turist Alanya\'da Müslüman Oldu

Alman turist Marc Jürgen Ullrich, tatil için geldiği Alanya'da Müslüman oldu ve ismini 'Malik Abdülkader' olarak değiştirdi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida töreninde Ullrich'e İslamiyet hakkında bilgiler verildi.

07.08.2024 15:28
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Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Alman vatandaşı Marc Jürgen Ullrich, Müslüman oldu. Adını 'Malik Abdülkader' olarak değiştiren Alman turist için, ihtida töreni düzenlendi.

Alanya'ya tatil için gelen ve İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmak isteyen Alman vatandaşı Marc Jürgen Ullrich İlçe Müftülüğüne giderek başvuru yaptı. Başvurunun ardından burada kendisi için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya İlçe Müftü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslamiyet hakkında Ullrich'e bilgiler verildi.

Daha sonra Marc Jürgen Ullrich, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek isteyen Marc Jürgen 'Malik Abdülkader' ismini aldı.

Müftü Vekili Arslan, İslamiyet'i seçen Abdülkader'i tebrik ederek çeşitli kitaplar hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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