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Alman vatandaşı destek verdiği Türkiye maçının skorunu bildi

Dev ekranda milli maç heyecanı yaşadılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Avusturya ile Türkiye maçını izleyen Alman Thomas Becker, Türkiye'ye destek verirken maçın skorunu da bildi.

Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı milli maçtan 2-1 galip geldi. İl genelinde Devrek ve Kozlu ilçelerinde de çeşitli alanlarda dev ekranlar kuruldu. Devrek ilçesinde vatandaşlar milli maç heyecanını yaşadı. Almanya'dan ilçeye gelen 63 yaşındaki Alman Thomas Becker de Türkiye'ye destek verdi. Dört yıllık eşi Songül Becker ile birlikte ilçe merkezindeki maçı izleyen Thomas Becker, müsabakanın 2-1 sonuçlanacağını tahmin ettiğini söyledi. Becker, "Türkiye'ye başarılar diliyorum. 2-1 yeneceğini tahmin ediyorum. Gönlüm Türkiye'den yana" dedi.