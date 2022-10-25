Almanya Başbakanı Scholz'a "döner" protestosu - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz'a "döner" protestosu

25.10.2022 12:24
Almanya Başbakanı Scholz'a "döner" protestosu

Almanya'nın Münih kentinde artan enflasyonu döner fiyatları üzerinden protesto eden bir eylemci, aracına binen Başbakan Olaf Scholz'a "Döner 8 Euro oldu.

Almanya'nın Münih kentinde artan enflasyonu döner fiyatları üzerinden protesto eden bir eylemci, aracına binen Başbakan Olaf Scholz'a "Döner 8 Euro oldu. Putin'le konuşun, dönere 4 Euro ödemek istiyorum" diye seslendi.

Almanya'da hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih kentindeki temasları sırasında döner fiyatları üzerinden protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılarak viral olan görüntülerde bir binadan çıkıp aracına yönelen Başbakan Scholz'a bir kişinin, "Sayın Scholz, döner 8 Euro oldu. Bir dönere 8 Euro ödüyorum. Putin ile konuşun, dönere 4 Euro ödemek istiyorum" şeklinde seslendiği duyuluyor. Scholz'un ise gülümseyerek aracına bindiği görülüyor. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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Almanya, Münih, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya Başbakanı Scholz'a 'döner' protestosu - Son Dakika

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