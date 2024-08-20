Almanya'dan Bisikletle Kula'ya Uzun Yolculuk - Son Dakika
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Almanya'dan Bisikletle Kula'ya Uzun Yolculuk

Almanya\'dan Bisikletle Kula\'ya Uzun Yolculuk

Almanya'da yaşayan gurbetçi Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan beri sevdalısı olduğu bisikletiyle Almanya'dan pedal çevirerek memleketi Manisa'nın Kula ilçesine ulaşmak için yola çıktı. 108 gün süren zorlu yolculuğun ardından Karcı, Kula'ya ulaşarak akrabaları ve sevenleri tarafından karşılandı.

20.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:34
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Almanya'da yaşayan gurbetçi Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan bu yana sevdalısı olduğu bisikleti ile 4 Mayıs'ta Almanya'dan pedal çevirerek memleketi Manisa'nın Kula ilçesine ulaşmak için yollara düştü. Karcı, 108 gün süren zorlu yolculuğun ardından memleketi Kula'ya ulaşarak akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılandı.

Uzun yıllar önce ailesinin Almanya'nın Ludwigsburg kentine taşınmasıyla memleketi Manisa'nın Kula ilçesini terk eden ve 3-4 yılda bir Kula'yı ziyaret etme şansı yakalayan Mustafa Kemal Karcı, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 108 gün önce, 4 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigsburg kentinden pedal çeviren ve bisiklet sevdası ile yollara düşen Mustafa Kemal Karcı, yolcuğunu tamamlamayı hedeflediği gün memleketi Kula'ya ulaştı. Kula içle girişine geldiğinde akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılanan Karcı, yıllar sonra en büyük hayaliyle memleketini ziyaret etmenin haklı gururunu yaşadı. Sevenleriyle kucaklaşmasının ardından ilk olarak doğup büyüdüğü ve ailesi tarafından Kula Belediyesi'ne bağışlandıktan sonra Kestaneciler Konağı-Türk Evi olarak hizmet veren tarihi konağı ziyaret eden Karcı ve yakınları, hatıralarını tazeledi.

Bu başarıyı elde etmek için uzun bir serüven gerektiğini ve bu zorlu yolculuk için çok çalıştığını dile getiren Mustafa Kemal Karcı, kendisine destek olan yakınlarına da teşekkür etti. 9 ülkeyi geride bırakarak yaklaşık 5 bin 800 kilometre yolu pedal çevirerek geçtiğini dile getiren Karcı; "Bisikletle Kula'yı ziyaret etmek çocukluk hayalimdi. Bunu çok uzun zaman önce Avusturya'da dağda gördüm. Bisiklet kullanan kişiler o zamandan beri benim hayalimdi. Bunun için çok çalıştım, buraya gelebilmek için uzun bir zaman ve serüven gerekti. Ama herkese tavsiye ederim çok güzel şeyler yaşadım, harika insanlar tanıdım, çok zordu ama bu kadar zorluğa rağmen harika bir serüven oldu benim için. Burası ile birlikte 9 ülkeyi gezdim, yaklaşık olarak 100 günde 5 bin 800 kilometre yol geldim. Bu turun gerçekleşmesi için başta ailem, yeğenlerim olmak üzere bütün emeği geçen bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız bu işi hep beraber başardık. Ne mutlu bana iyi ki böyle bir ailem var herkese çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'dan Bisikletle Kula'ya Uzun Yolculuk - Son Dakika

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