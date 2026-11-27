Anaokulu öğrencileri Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevleri öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileri, Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın görev ve faaliyetlerini yerinde öğrendi. Ziyarette 'Tim Jandarma' çizgi filmi eşliğinde trafik güvenliği anlatıldı; çocuklara ikram ve hediye verilip soruları yanıtlandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaret kapsamında çocuklara 'Tim Jandarma' çizgi filmi izletilerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, hediyeler de verildi.
Öğrenciler, jandarmanın çalışmalarını yerinde görerek meslek hakkında bilgi alırken, personelle sohbet edip merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.
Kaynak: İHA
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