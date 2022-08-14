Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı - Son Dakika
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Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı

14.08.2022 11:53
Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı personeli, afet eğitimi alan sivil toplum kuruluşları ve yerel dernek temsilcileri, muhtarlar ve gönüllüler, Anıtkabir’i ziyaret ederek 17 Ağustos Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşları andı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı personeli, afet eğitimi alan sivil toplum kuruluşları ve yerel dernek temsilcileri, muhtarlar ve gönüllüler, Anıtkabir'i ziyaret ederek 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren yurttaşları andı.

ABB, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi' alan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), muhtarlar, yerel dernekler ile ABB birimlerinden gönüllülerinin katılımıyla depremde yaşamını kaybedenlerin anısına Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

Anma törenine; ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası, ANFA Güvenlik personeli, Çankaya Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı hala içimizde kanayan bir yara olarak varlığını hissettirmektedir. Bugün burada yaşanan yıkıcı deprem neticesinde kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizde yaşanan tüm afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak adına huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz bu kıymetli vatanın her ferdini afetlere karşı korumayı görev bilmekteyiz. Bu vesileyle, aziz ruhunuzun attığımız her adımda yanımızda olduğunu hissediyor, bizlere bıraktığınız tüm manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı bir görev anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlamlı günde size sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz."

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Kaynak: ANKA

Anıtkabir, Ankara, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı - Son Dakika
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