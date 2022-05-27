Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor

27.05.2022 10:24
Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız” diyerek Etimesgut ilçesinde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nın yapımına başlayacaklarını açıkladı. İhalesi yapılan yeşil alanın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla "İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız" diyerek Etimesgut ilçesinde 177 bin metrekareden oluşan 'Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nın yapımına başlayacaklarını açıkladı. İhalesi yapılan yeşil alanın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara'yı 'gri kent' imajından kurtarmak amacıyla harekete geçen ABB, kente 'yeşil kent' imajı kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Lodumlu Mahallesi Parkı, Eryaman Gökay Caddesi Parkı ile Alacaatlı Mahallesi Lavanta Parkı'nın yapımı için çalışmalar hızlandırılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, "İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. #Yeşilin Başkenti vizyonumuzla, Etimesgut ilçemizde 177 bin metrekareden oluşan 'Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı' yapımına başlıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız" dedi.

"Yeşilin Başkenti" projesi kapsamında kente yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde bulunan 177 bin metrekarelik alanı daha yeşil alana dönüştürecek.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi tamamlanan Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nda kısa süre içinde yapım çalışmaları başlayacak.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR NEFES ALABİLECEK

Kafe, yönetim binası, iki adet büfe, iki adet su deposu, mescit, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, futbol sahası), bisiklet parkuru, spor alanları işletme binası, çok amaçlı salon, lavabo ile güvenlik kulübesinin yer alacağı rekreasyon alanında toplam yeşil alan büyüklüğü ise 103 bin metrekareden oluşacak.

Bölgede yaşayanların nefes alabileceği Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor
Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor
Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor
Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Medya, Göksu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
10:18 Sahilde dedektörle ziynet eşyası arayan adam: Hem sahil temizleniyor, hem de ek gelir kapısı oluyor
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:29:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı'nı Başkent'e Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement