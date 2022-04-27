Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri, Ramazan Bayramı'nda da Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri, Ramazan Bayramı'nda da Devam Edecek

27.04.2022 14:39
Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri, Ramazan Bayramı'nda da Devam Edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent’in çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezileri Ramazan Bayramı’nda da devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent’in çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezileri Ramazan Bayramı’nda da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezileri Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezileri Ramazan Bayramı'nda da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Ankara'yı tanıtmaya devam ediyor.

Kent gezileriyle aynı zamanda yerel esnafa destek olmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşlardan gelecek taleplere göre ücretsiz kent gezileri düzenleyecek.

ÜCRETSİZ GEZİLER YEREL EKONOMİYE DE CAN SUYU OLUYOR

Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik gezi kapsamında yöresel pazarlar da ziyaret ediliyor.

Ramazan Bayramı boyunca çevre ilçeleri tahsis edilecek otobüslerle ziyaret edebilecek olan vatandaşlar, tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerinin de gezdirildiği kent gezilerine katılmak için Başkent 153'ü arayarak bireysel ya da grup şeklinde kontenjan dahilinde başvuru yapabilecek.

ABB, Başkent 153'e gelen talep başvuru sayısına göre bayramı Başkent'i gezerek geçirmek isteyen 7'den 70'e herkes için ücretsiz kent gezileri düzenleyecek.

YORUMLAR
500
Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor Ankara Büyükşehir, Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Atık Temizliği Yapıyor Ankara Büyükşehir, Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Atık Temizliği Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri, Ramazan Bayramı'nda da Devam Edecek - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri, Ramazan Bayramı'nda da Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement