Ankara'da Gaziler Günü Kutlaması

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Ankara'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi.

TÜGŞAV tarafından Ankara'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programına İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Aktaş, Keçiören Kaymakamı Mehmet Aktaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda, gaziler ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, gazi ve şehit evlerinin sadece sosyal hizmet alanın bir unsuru olmadığını söyledi. Gazi ve şehit ailelerine yönelik hizmetlerin tek bir bakanlıkta toplanmasının ve genel müdürlük seviyesine getirilmesinin kıymetli olduğunu dile getiren Aylar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içerisinde politika kurulu olarak daha kapsamlı, daha aktif ve daha etkili bir süreç içerisinde yer almamızı gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA