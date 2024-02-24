Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi - Son Dakika
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara\'da düzenlenen programla idrak edildi

Ankara'da camilerde düzenlenen programla Berat Kandili idrak edildi. Vatandaşlar mevlitler okundu, dualar edildi ve Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Berat Kandili hakkında vaaz verildi ve vatandaşlara ikram yapıldı.

24.02.2024 21:50
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi.

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece olan Berat kandili Ankara'da camilerde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi - Son Dakika
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