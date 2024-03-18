Ankara'da Polatlı'ya temiz su müjdesi - Son Dakika
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Ankara'da Polatlı'ya temiz su müjdesi

Ankara\'da Polatlı\'ya temiz su müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda Polatlı halkı 30 yıldır beklediği temiz suya kavuşuyor. Polatlı İçme Suyu Hattı'nın tamamlanmasıyla 1,5 milyon kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

18.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Ankara'da Polatlı halkı 30 yıldır beklediği temiz suya Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) çalışmaları sonucunda kavuşuyor. 100 kilometreden oluşan ve yapım çalışmaları sürerken bir yandan da Yenikent'ten bağlanan branşmanla su dolumunun gerçekleştiği Polatlı İçme Suyu Hattı'nda çalışmalar tamamlandı. Hattın hizmete sunumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yarın Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği gün sözünü verdiği Polatlı'yı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik "Polatlı İçme Suyu Hattı" projesi tamamlandı. Proje kapsamında Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı'nın tamamına hitap ettiği için toplam 1,5 milyon kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Yapım çalışmaları devam ederken sürecin hızlandırılması amacıyla Yenikent'ten bağlanan branşman ile su dolum işleminin gerçekleştirildiği hattın hizmete sunumu, Başkan Yavaş'ın ev sahipliğinde ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın katılımıyla yarın saat 18.30'da Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA

Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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