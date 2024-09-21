Ankara'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP Tarım Kampüsü'nde 130 dönümlük alandan ekilen silajlık mısırın hasadına başladı. Elde edilen kaliteli kaba yem, hayvan yetiştiriciliği yapan aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

21.09.2024 13:13  Güncelleme: 13:17
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda bulunan 130 dönümlük araziye ekilen silajlık mısırın hasadına başladı. Kaliteli kaba yem Başkent genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine 4 yıldır ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticiye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. BAKAP'ta, 130 dönümlük arazide ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı ve silaj paketlemesi başladı. 4 yıldır devam eden destek kapsamında, elde edilen kaliteli kaba yem Başkent'te hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

BAKAP'ta başlayan hasadı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

"Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla BAKAP Tarım Kampüsü'nde 130 dönümlük alanda yetiştirdiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Son dört yıldır, kaliteli kaba yemimizi Başkent'teki küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak sunarak hayvan yetiştiricilerimize destek oluyoruz. Bu yıl da hasat ettiğimiz silajlar üreticilerimizin elini güçlendirecek. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer ise "Tarım Kampüsünde ürettiğimiz silajlık mısırların hasadını gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız bu hasadın önce biçimini yapıyoruz daha sonra depolama alanında depoluyoruz sonra da paketleme ünitemizle paketliyoruz. Bu ürünlerin bir olgunlaşma süresi var. Bu olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra Ankara kırsalındaki hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek amacıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara\'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

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