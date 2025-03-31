Antakya\'da Duygusal Evlilik Teklifi

Hatay'da yaşayan Soner Köse, nişanlısı Özge Şabo'ya ilk tanıştıkları yer olan ve depremde yıkılarak enkaza dönen Antakya sokaklarında evlilik teklif etti. Nişanlısının evlilik teklifini sosyal medyada paylaşan Şabo'nun paylaşımı ilgi odağı olurken, vatandaşları duygulandırdı.

Kahraman merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesi depremin ardından adeta tanınmaz hale geldi. Geçmişte binlerce insana yuva olan sokaklarsa hatıralarıyla insanlara geçmişi hatırlatıyor. Antakya ilçesinde yaşayan Soner Köse, 2022 yılında tanıştığı kız arkadaşı Özge Şabo'ya ilk tanıştıkları yer olan ve depremin yıktığı sokakta evlilik teklif etti. Erkek arkadaşının teklifini kabul eden ve nişanlanan Özge Şabo, bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları duygulandırdı. Şabo'nun enkaz içerisinde aldığı evlilik teklifi vatandaşların ilgi odağı oldu.

"Antakya sokakları bizim için çok değerli bir yer ve böyle bir evlilik teklifi olsun istedim"

Depremin yıktığı sokaklara baktığında Antakya'nın eski halini gözünün önüne getirdiğini ifade eden Soner Köse, "Burası Özge ile ilk tanıştığımız sokak olduğu için bir hafta önce ikimizi de nasıl getirebilirim diye düşünürken planlar yaptım. Özge'ye buranın kapatılıp enkazın toplanacağını ve insanların buraya girmeyeceğini söyledim. Özge de telaşla hemen gidelim ve son kez de olsa görelim dedi. Buraya geldiğimizde buradaki tanışma anımızdan bahsediyordum. O anda Özge'nin sırtı dönükken bende o sırada yüzüğü çıkartarak evlilik teklifi ettim. Antakya sokakları bizim için çok değerli bir yer ve böyle bir evlilik teklifi olsun istedim. Biz buraya baktığımızda enkazı görmüyoruz ve halen eski Antakya sokakları görüyoruz. Böyle güzel bir anımız oldu. Hikayemiz burada başladı ve devam etmesi için hikayemizi sonuna kadar yaşayacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Bu sokakta ilk kez onu gördüm ve bizim için çok önemli bir yer"

Nişanlısını ilk kez gördüğü sokakta evlenme teklifi aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Özge Şabo, "Buranın kapatılıp tadilat yapılacağını söyledi. Telaşla hemen gidip son kez görelim dedim. Bir hafta sonra geldiğimizde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk geliyordu ve hiç şüphe etmedim. Çünkü aynı süreç içerisinde nişan hazırlığına başlamıştık. Bana sokağı hatırlatıyor ve diğer anıları anlatıyor. Sırtım ona dönükken 'Evet aşkım, hikayemiz burada başladı' demeye devam ederken aniden döndüğümde yüzük açıktı ve bana evlilik teklifi etti. Karışık duygular içerisindeydim. Heyecanlıydım ve şoktaydım. Çünkü böyle bir anda öyle bir şekilde beklemiyordum. Benim için de sanatsal ve güzel bir anısı oldu. Bu sokakta ilk onu gördüm ve bizim için çok önemli bir yer. Benimle ilgili hassas konularda ilk defa burada yanımda olduğunu hissettirdi. Hepsi bu sokakta gerçekleşti. Kendimize sıfırdan yok olan bir yerin üzerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Burada gelen bir evlilik teklifi de, şehrimizde, aklımızda, kalbimizde ve her şeyin üstüne yeni bir yuva kurabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY