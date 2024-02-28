Antalya\'da Deprem Direnci Konuşulacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında Prof. Dr. Naci Görür, yarın saat 15.30'da 'Deprem Dirençli Antalya'yı anlatacak. Yer Bilimci Prof. Dr. Görür, 'Antalya'da deprem bekleniyor mu' ve 'Depreme nasıl hazırlıklı olmalıyız' başlıklarını ele alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri 'Deprem Dirençli Antalya' etkinliğiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği Anttalks söyleşileri kapsamında bu kez yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Antalyalılarla buluşacak.

29 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 15.30'da AKM'de gerçekleştirilecek etkinlikte, 'Yakın zamanda Antalya'da bir deprem bekleniyor mu' ve 'Depreme nasıl hazırlıklı olmalıyız' gibi sorular konunun uzmanı tarafından cevaplandırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün söyleşisine tüm Antalyalıları davet etti.

Anttalks etkinlikleri kapsamında 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da AKM Aspendos Salonu'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı vatandaşlarla bir araya gelecek. Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği" konulu söyleşiye konuk olacak.