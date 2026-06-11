Büyükşehir\'den otobüslere sıkı takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların toplu ulaşımda konforlu yolculuk yapabilmesi için halk otobüslerine yönelik klima denetimlerini artırdı. Ekipler, kent genelinde otobüsleri tek tek kontrol ederek klimaların çalışıp çalışmadığını denetliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında klima denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ve ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, halk otobüsleri duraklarda ve güzergah üzerinde durdurularak kontrol ediliyor. Ekipler, araçlarda klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını incelerken, yolcuların güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için gerekli uyarılarda bulunuyor.

Otobüsler tek tek kontrol ediliyor

Kent genelinde yapılan uygulamalarda toplu taşıma araçlarının klima sistemleri başta olmak üzere engelli rampaları, araç içi düzeni, hijyen şartları ve mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor. Kliması çalışmayan, kapalı tutulan ya da arıza bildirimi yapılan araçlarla ilgili tutanak tutulurken, sürücülere ve araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymadığı tespit edilen araçlar hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatılıyor.

"Konforlu ulaşım için denetimler sürecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Ekipler, özellikle sıcak havalarda yolcu yoğunluğunun arttığı hatlarda kontrollerini sürdürerek, vatandaşların daha konforlu şartlarda seyahat etmesini hedefliyor. - ANTALYA